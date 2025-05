Galthié débarque à Toulouse, grande nouvelle pour Ntamack ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ces derniers jours, Fabien Galthié était à Toulouse avec le staff du XV de France pour un séminaire annuel qu'il a donc pris l'habitude de faire. Mais cette fois-ci, le lieu fait grandement parler à quelques semaines de la tournée en Nouvelle-Zélande à laquelle Romain Ntamack a déjà annoncé son intention de participer malgré son statut de joueurs Premium. Et une nouvelle règle pour bien l'y aider.

Présent à Toulouse avec le staff du XV de France ces derniers jours, Fabien Galthié a pu collecter plusieurs données importantes dans le cadre de ce séminaire annuel. D'ailleurs, il expliquait récemment la raison de sa venue à Ernest-Wallon.

Galthié à Toulouse avec le staff du XV de France « On a déjà fait ça à Pau avant la tournée de novembre et à Toulon avant le Tournoi, rappelait récemment Fabien Galthié. Ce genre de semaine se passe toujours de la même façon : en arrivant, on fait un long débriefing sur la compétition passée. Puis on travaille sur la méthodologie de notre entraînement avec les 42 joueurs que le club met à notre disposition (en l’occurrence, c’est un panel mélangé de Crabos et d’espoirs du club rouge et noir qui a servi de cobayes aux séances, NDLR) pour tester les modules d’entraînement. Cela dure une demi-journée, avec vidéo. Ensuite on passe une autre demi-journée avec le staff local, où on assiste à leur entraînement et où on présente les données qu’on a étudiées, comme si on les affrontait, ainsi que la stratégie qu’on appliquerait », confiait le sélectionneur du XV de France.