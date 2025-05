Romain Ntamack : La nouvelle folie annoncée à Toulouse !

La saison régulière de Top 14 fermera bientôt ses portes et le Stade Toulousain sera encore une fois au rendez-vous des phases finales. Il ne reste plus que deux matches aux partenaires de Romain Ntamack, qui peuvent s’offrir un nouveau record. En effet, le record de points en phase régulière de Clermont est clairement dans le viseur des Toulousains.

Cette saison, le Stade Toulousain ne réussira pas le doublé. Les hommes d’ Ugo Mola sont qualifiés pour les phases finales du Top 14 , mais ils ont malheureusement chuté en demi-finale de Champions Cup face à l’ UBB . Les Toulousains auront donc à cœur de s’octroyer le dernier trophée possible cette année, et ils ont encore deux matches de phase régulière pour se préparer au mieux.

Le Stade Toulousain peut battre un record

Dimanche 1er juin, le Stade Toulousain affrontera le Lou, puis il finira la phase régulière contre l’USAP le 7 juin. Il reste donc deux matches aux partenaires de Romain Ntamack, deux matches pour peut-être entrer dans l’histoire. En effet, les hommes d’Ugo Mola ne sont plus qu’à 17 unités du record de points en phase régulière (830), qui est détenu par Clermont (depuis 2021). Un record auquel pense Thibaud Flament, qui s’est confié à La Dépêche du Midi. « On l’a bien sûr dans un coin de notre tête. On n’a pas le compte exact (813 contre 830 pour Clermont en 2021, NDLR) et ce n’est pas la motivation première pour ce week-end mais c’est toujours bien de pouvoir égaler ou dépasser des records. On a l’opportunité de le faire, donc ça fera partie aussi du contexte du match. »