Antoine Dupont : L’annonce tant attendue !

Depuis le 8 mars dernier, Antoine Dupont est éloigné des terrains. Le demi de mêlée s’est blessé lors du Tournoi des Six Nations avec le XV de France et il en a pour de longs mois. Toutefois, le joueur du Stade Toulousain semble en avance sur son programme de rééducation. Ce vendredi, par le biais d’une story Instagram, il a dévoilé qu’il était déjà de retour à l’entraînement.

En cette fin de saison, le Stade Toulousain a encore un grand objectif : mettre la main sur un nouveau Bouclier de Brennus. Mais pour y arriver, et contrairement à la saison dernière, les protégés d’Ugo Mola seront privés d’Antoine Dupont. Le demi de mêlée ne peut plus aider son équipe depuis plusieurs mois, plus précisément le 8 mars, date à laquelle il s’est blessé avec le XV de France lors du Tournoi des Six Nations.