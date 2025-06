Antoine Dupont annonce le début d’une nouvelle aventure !

Capitaine du XV de France et du Stade Toulousain, Antoine Dupont soigne actuellement une grave blessure au genou, qui devrait le tenir éloigné des terrains au moins jusqu’à l’automne prochain. Mais en attendant, il se console avec d’autres projets et notamment La Pétanque des Copains, qui fait fureur dans La Ville Rose.

Il y a une vie en dehors du rugby. Alors que tout le monde attend avec impatience son retour, Antoine Dupont multiplie les projets extra-sportifs. On l’a notamment vu sur son 31 au Festival de Cannes récemment, avec une montée du tapis rouge qui n’a pas manqué de faire réagir et qui surtout ravi les rubriques people.

Mais ce dimanche, le capitaine du XV de France et du Stade Toulousain sera bien loin des lumières de La Croisette ! Sur son compte Instagram, il a donné rendez-vous à ses followers à La Pétanque des Copains , guinguette toulousaine qui a ouvert ses portes ce 1er juin, à 17h. C’est la cinquième saison pour le local géré par Antoine Dupont , son coéquipier en club comme en sélection Cyril Baille , ainsi que leurs amis Jules Baupin et Lucas Cestan .

« Le concept reste le même : on va proposer des bons produits dans une ambiance bon enfant »

Lors d’un entretien accordé à Actu-Toulouse, l’un des collaborateurs d’Antoine Dupont présentait ce projet, qui a fait fureur les étés précédents. « Notre guinguette va ouvrir à partir du dimanche 1er juin 2025 et le restera jusqu’au 7 septembre. Le concept reste le même : on va proposer des bons produits dans une ambiance bon enfant » a expliqué Lucas Cestan, qui collabore notamment avec le frère du capitaine toulousain Clément, éleveur de cochons noirs de Bigorre. « On ne veut ne surtout pas être une guinguette attrape-touriste ! La Pétanque des Copains est à notre image, c’est une guinguette sans prise de tête ! ».