Scandale homophobe à Paris, l’improbable enquête

Décidément, la saison du Stade Français ne ressemble à aucune autre. A la ramasse en Top 14, le club parisien doit faire face à un scandale homophobe et sexiste. Deux joueuses ont dénoncé des propos désobligeants de la part de leur directeur sportif. Une affaire prise très au sérieux par la formation, qui a diligenté une enquête interne. Mais celle-ci a été faite dans des conditions loin d’être idéales.

Le Stade Français lance une enquête

Très vite, la direction a lancé une enquête interne pour faire la lumière sur cette affaire. « On a tout de suite pris le sujet en main, à bras-le-corps. Toutes les filles, toutes les femmes bénévoles, dirigeantes, etc., qui pouvaient être en contact avec lui, devaient être interrogées pour qu'on ait une vision la plus globale possible » a confié François Davoine, secrétaire général de l’association du Stade Français.