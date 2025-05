Antoine Dupont : Sa vidéo qui fait le buzz !

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Blessé depuis le mois de mars, Antoine Dupont n'est pas attendu sur les terrain avant l'automne. Cependant, ces dernières heures, le capitaine du XV de France a publié une vidéo sur laquelle on le voit déjà effectuer quelques exercices sur le terrain après seulement trois mois d'absence. Une vidéo qui a choqué les réseaux sociaux.

«Tout s'est bien déroulé»

Il y a quelques jours, Antoine Dupont donnait des nouvelles de son évolution physique : « Tout s'est bien déroulé, même si c'est la partie sûrement la plus fastidieuse, la plus douloureuse aussi. J'avais mes potes, j'avais ma famille qui sont venus me voir. J'ai eu beaucoup de soutien et pour le moment, toutes les étapes se déroulent bien (...) Je n'ai pas eu de complications post-opératoires. Là, j'ai pu enlever les béquilles, reconduire, donc ça progresse bien pour moi ».