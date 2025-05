Il remplace Antoine Dupont, c'est une surprise !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Gravement blessé en mars dernier, Antoine Dupont, victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit lors du Tournoi des VI Nations, ne sera pas de retour avant l'automne. Par conséquent, le Stade Toulousain a du trouver une solution pour le remplacer et c'est Paul Graou qui se charge de cette difficile tâche. Et ce dernier reconnaît qu'il ne l'avait pas programmé.

Victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit au mois de mars, Antoine Dupont avait laissé le XV de France finir le Tournoi des VI Nations sans lui. Mais ce sont bien les Toulousains qui ont été les plus handicaper par la blessure de Dupont. Toutefois, le club entraîné par Ugo Mola avait décidé de ne pas recruter de joker médical afin de faire confiance à Paul Graou au poste de demi-de-mêlée. Et ce dernier reconnaît qu'il n'avait pas anticipé de se trouver dans un rôle aussi important.

Paul Graou ne s'attendait pas à la blessure d'Antoine Dupont « Je ne me suis pas vraiment organisé. Moi, je continue à jouer comme j’aime le faire. Il n’y a pas plus de pression que ça à se mettre. Même s’il est sûr que j’attaque des matchs importants, alors que l’année passée, je les finissais. Ça ne change finalement pas grand-chose, il faut juste se préparer en conséquence », confie-t-il dans une interview accordée à Rugbyrama, avant d'évoquer le deux matches contre Lyon et Perpignan, sans enjeux pour les Toulousains déjà assurés de disputer les demi-finales du Top 14.