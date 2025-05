Antoine Dupont annonce la fin !

Pierrick Levallet

Gravement blessé avec le XV de France lors du Tournoi des VI Nations en mars dernier, Antoine Dupont s’est fait opérer du genou. Toujours en convalescence, le demi de mêlée du Stade Toulousain a entamé sa rééducation. Le joueur de 28 ans a même donné de ses nouvelles, annonçant avoir franchi une nouvelle étape dans sa récupération.

Antoine Dupont va devoir attendre encore quelques mois avant de retrouver les terrains. Gravement blessé pendant le Tournoi des VI Nations avec le XV de France, le demi de mêlée du Stade Toulousain s’est fait opérer du genou en mars dernier. Le joueur de 28 ans est désormais en pleine convalescence, et a entamé sa rééducation. Antoine Dupont a d’ailleurs affirmé qu’il en avait terminé avec les béquilles.

«J'ai pu enlever les béquilles»

« Tout s'est bien déroulé, même si c'est la partie sûrement la plus fastidieuse, la plus douloureuse aussi. J'avais mes potes, j'avais ma famille qui sont venus me voir. J'ai eu beaucoup de soutien et pour le moment, toutes les étapes se déroulent bien (...) Je n'ai pas eu de complications post-opératoires. Là, j'ai pu enlever les béquilles, reconduire, donc ça progresse bien pour moi » a avoué le capitaine du XV de France au micro de France Télévisions et dans des propos rapportés par RMC Sport.

«C'est toujours dur de ne pas être sur le terrain»

« J’ai fait quatre premières semaines en clinique, en rééducation. Je suis revenu au club depuis deux semaines. Ça m'a fait du bien et de pouvoir les accompagner, les suivre à ma manière. C'est toujours dur de ne pas être sur le terrain » a ensuite ajouté Antoine Dupont. Le joueur et le Stade Toulousain vont désormais devoir s’armer de patience avant qu’il ne puisse faire son grand retour, prévu aux alentours du mois d’octobre. Pendant ce temps, Ugo Mola devra trouver les solutions pour le remplacer à son poste.