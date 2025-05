Antoine Dupont : Le calvaire qui ravit une star de Deschamps !

Axel Cornic

Le Stade Toulousain d’Antoine Dupont ne réalisera pas le doublé cette année, puisqu’il a été éliminé en demi-finale de la Champions Cup par l’Union Bordeaux-Bègles (35-18). Mais si cette défaite a mis un sacré coup aux rouge et noir, elle a également fait des heureux du côté de l’équipe de France de football.

Décidément, il ne fallait surtout pas être favori ce week-end. Respectivement tenant du titre et finaliste de la dernière édition, le Stade Toulousain et le Leinster ont été éliminés de la Champions Cup. Privés d’Antoine Dupont, gravement blessé au genou depuis le 8 mars dernier, les Toulousains se sont inclinés face à un UBB qui va disputer sa première finale européenne à Cardiff le samedi 24 mai, face à Northampton.

C’est historique pour l’UBB !

Évidemment, les Bordelais avait un grand sourire à la fin de cette demi-finale, à l’image de Matthieu Jalibert. « Avant le match, on s'était dit que si on devait mourir, on allait mourir avec nos armes et avec nos idées de rugby. On voulait se faire plaisir, jouer libéré. On voulait tenir le ballon, tenter des choses » a expliqué l’ouvreur de l’UBB et du XV de France. « Je pense que face à ce genre de défense, avec l'expérience qu'ils ont, c'est important aussi d'avoir un peu d'imprévisibilité pour essayer de les faire douter, de les mettre sur le reculoir. Aujourd'hui, c'était un jour où beaucoup de choses nous ont réussi. Encore une fois, sans le travail de nos gros, ça aurait été plus compliqué ».

La joie de Jules Koundé

Mais cette rencontre n’a pas fait que des heureux dans le monde du rugby ! Via son compte X, Jules Koundé s’est en effet félicité de cette victoire et de cette qualification historique de l’UBB. « UBB !! En finale de coupe d'Europe. Match monstrueux » a écrit le défenseur de l’équipe de France et du FC Barcelone. Pour rappel, s’il est né à Paris, il a déménagé très vite dans la région bordelaise où il a fait ses premiers pas avec les Girondins de Bordeaux, avant de partir au FC Séville. Et il semble beaucoup aimer le rugby, puisqu’on a notamment pu le voir dans les travées du Stade de France aux côtés d’Olivier Giroud ou Théo Hernandez, pour le match d’ouverture de la Coupe du monde 2023 entre le XV de France et les All Blacks.