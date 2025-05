Terrible nouvelle après la blessure d’Antoine Dupont !

Axel Cornic

Gravement blessé au genou alors qu’il disputait le 6 Nations 2025 avec le XV de France, Antoine Dupont a assisté à la demi-finale de Champions Cup depuis les tribunes du Matmut Atlantique. Et s’il a vu son équipe du Stade Toulousain être éliminée, la star française a également vu l’un de ses coéquipiers connaître une triste mésaventure.

On était habitués à voir le Stade Toulousain lutter pour chaque titre à la fin de la saison. Cette fois, ce sera sans eux en Champions Cup ! Les hommes d’Ugo Mola, qui avaient réalisé le doublé la saison dernière, se sont inclinés face à l’UBB de Louis Bielle-Biarrey ce dimanche (35-18), avec d’ailleurs une longue liste d’absents.

La malédiction toulousain

Évidemment tout le monde pense à Antoine Dupont, qui devrait être absent au moins jusqu’à l’automne prochain. Mais le Stade Toulousain a été victime d’une véritable hécatombe, avec notamment Peato Mauvaka qui a été victime d’une rupture des ligaments croisés du genou et dont la saison est donc terminée. Thomas Ramos et Blair Kinghorn ont également raté cette demi-finale face à l’UBB, mais ils devraient normalement revenir assez rapidement pour essayer d’aller décrocher un Bouclier de Brennus.

L’UBB a perdu Penaud

Les blessure n’ont toutefois pas seulement touché le Stade Toulousain, puisque l’UBB pourrait bien avoir perdu l’un de ses meilleurs joueurs. Mal retombé lors d’un conteste en l’air, Damian Penaud a dû quitter ses coéquipier un peu avant l’heure de jeu, remplacé par Arthur Retière. On l’a notamment vu en larmes à la fin de la rencontre, ce qui dénotait avec la joie des Bordelais qui fêtaient la première finale de Champions Cup de son histoire. « Il a été touché à la cheville. On a mis une grosse poche de glace dessus. On attend qu’il passe des examens » a expliqué son manager Yannick Bru, lors de la conférence de presse d’après-match.