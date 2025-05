Antoine Dupont : L'excuse qui ne passe pas !

Axel Cornic

Gravement blessé au genou depuis le 8mars dernier, Antoine Dupont n’était pas sur le terrain ce dimanche pour la demi-finale de la Champions Cup, entre le Stade Toulousain et l’Union Bordeaux-Bègles. Mais il n’était pas le seul absent pour les rouge et noir, avec Ugo Mola qui a dû faire face à une véritable hécatombe.

Après le doublé de la saison dernière, à Toulouse on voulait une nouvelle fois tout gagner. Mais ça ne sera pas le cas en Champions Cup, puisque le tenant du titre a été éliminé en demi-finale ce dimanche, par son grand rival de l’UBB (35-18). Il faut dire que les joueurs du Stade Toulousain ont rapidement été dépassé par l’armada offensive bordelaise, avec notamment une ligne d’arrières qui aurait très bien pu être alignée par Fabien Galthié avec le XV de France.

« Il y a des moments clés où nous avons peut-être manqué de lucidité et d’application »

En face, les stars n’étaient pas au rendez-vous. Antoine Dupont était évidemment absent, mais le Stade Toulousain a également perdu Thomas Ramos, Peato Mauvaka ou encore Blair Kinghorn. Pour Ugo Mola, ces nombreuses absence ne doivent toutefois pas être une excuse. « Nos joueurs n’ont pas abdiqué mais il y a des moments clés où nous avons peut-être manqué de lucidité et d’application. En fin de première mi-temps, il y a une touche perdue qui est hyper importante car, à ce moment-là, tu peux remarquer. Plein de petits faits de jeu ne sont pas tombés du bon côté pour nous » a expliqué le manager toulousain, lors de la conférence de presse d’après-match.

« L’excuse des absents est quand même malvenue »

« C’est lié à l’énergie, ce que l’on a pu mettre. Peut-être que dans la semaine nous avons laissé beaucoup de jus mais l’excuse des absents, quand on voit les joueurs sur le terrain, elle est quand même malvenue car je n’ai pas la sensation qu’un joueur du Stade soit passé à côté » a poursuivi Ugo Mola. « Nous n’avons pas su endiguer leurs fulgurances et marquer dans des moments qui auraient pu donner une autre issue au match. On a beaucoup gagné ces derniers temps et on ne va pas tout remettre en questions car nous nous sommes fait attraper. Mais nous allons nous regarder dans un miroir, c’est la qualité de cette équipe et de ce groupe. Nous prendrons le temps de voir les choses froidement et comptez sur nous pour être plus difficiles à battre dans quelques semaines ».