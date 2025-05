Rugby : Scandale homophobe, Paris sort du silence !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Vendredi, un scandale a éclaté au sein de l'équipe féminine du Stade Français puisque le directeur sportif est visé par des accusations de propos lesbophobes et sexistes de la part de plusieurs joueuses et d'une dirigeante. Une plainte a été déposée et le Stade Français a fini par prendre la parole concernant cette polémique.

Vendredi, Médiapart a fait de grosses révélations concernant la section féminine du Stade Français à propos d'un scandale homophobe. Le club, qui n'avait pas besoin d'une telle polémique en ce moment, a décidé de s'expliquer sur cette affaire et assure avoir pris des mesures concernant le directeur sportif en question il y a quelques mois déjà. Certaines des plaignantes ont déjà pris la parole sur les violences subies et regrettaient l'absence de réaction du club. Voilà qui est fait.

Le Stade Français sort du silence

Si une enquête a déjà eu lieu en interne, une plainte aurait été déposée en mars dernier contre ce dirigeant. Dans un communiqué officiel, le Stade Français a pris la parole. « Il est certain que de tels faits n’ont pas lieu d’être et doivent être combattus. Ils vont à l’encontre des principes sur lesquels le club s’appuie et une vigilance permanente de tous s’impose, pour que cela ne se reproduise pas. Le Stade français paris tient également à rappeler son engagement dans la lutte contre toutes les formes de discriminations, violences et autres comportements déplacés » peut-on lire sur le site du club.

Le Stade Français est déjà passé à l'action

Dans son communiqué, le Stade Français précise que l'enquête a débuté dès le 20 décembre 2024 et qu'au total, 65 personnes ont été entendues. Le club révèle qu'en janvier dernier, le Bureau Exécutif de l’Association du Stade Français Paris a prononcé trois sanctions à l'encontre du directeur sportif : une suspension de ses fonctions, un blâme et une obligation de présenter ses excuses à la victime. La plainte déposée en mars dernier pourrait alourdir la sanction.