XV de France : Après Dupont, nouvelle catastrophe pour Galthié !

En juillet prochain, le XV de France s’envolera pour la Nouvelle-Zélande afin de disputer trois matches face aux All Blacks. Fabien Galthié ne pourra pas compter sur Antoine Dupont, qui ne sera pas remis à temps de sa blessure, mais Baptiste Couilloud ne sera également pas de la partie. Le joueur de Lou va se faire opérer de l’épaule gauche et manquera donc également la fin de saison en club.

La fin de saison en Top 14 approche à grands pas. La phase régulière est bientôt terminée et les phases finales arriveront par la suite pour départager les équipes qualifiées et savoir qui soulèvera le Bouclier de Brennus. Après cela, les amateurs de rugby auront le droit à quelques tests matches du XV de France. Les Bleus défieront l’Angleterre à Twickenham le 21 juin, puis les All Blacks à trois reprises, le 5, 12 et 19 juillet, à chaque fois en Nouvelle-Zélande.