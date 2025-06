Officiel - «Le temps des adieux» : Ils ne reverront plus Antoine Dupont !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après la victoire face au LOU (43-3) dimanche soir, le Stade Toulousain a officialisé une vague de départs. Nepo Laulala, Hugo Reilhes, Alban Placines, Setareki Bituniyata et Richie Arnold vont effectivement quitter les Rouge et Noir cet été et ne rejoueront donc plus avec Antoine Dupont, blessé jusqu'à l'automne.

Après une défaite contre le Racing 92, le Stade Toulousain a remis les pendules à l'heure en s'imposant largement contre le LOU à Ernest-Wallon (43-3). Les Rouge-et-Noir préparent donc parfaitement le demi-finale du Top 14. Mais ce fut également l'occasion de dire adieux à cinq joueurs à savoir Nepo Laulala, Hugo Reilhes, Alban Placines, Setareki Bituniyata et Richie Arnold.

5 joueurs quittent le Stade Toulousain Par le biais d'un communiqué, le Stade Toulousain a officialisé la nouvelle : « Le temps des adieux et des mercis ! Alban, Richie, Hugo, Setareki et Nepo, vous avez tous marqué le club à votre échelle. Merci pour votre investissement et votre amour du maillot. À jamais Rouge et Noir ». Cinq joueurs qui n'auront donc plus l'occasion de jouer aux côtés d'Antoine Dupont. Blessé, le demi-de-mêlée toulousain ne rejouera plus cette saison.