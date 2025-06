Romain Ntamack, le calvaire est confirmé !

Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Auteur d'une grosse performance à titre personnel dimanche contre Lyon, Romain Ntamack s'est exprimé après la rencontre au micro de Canal +. Et le demi d'ouverture du XV de France a confirmé une grosse période de turbulence au sein du Stade Toulousain ces dernières semaines, et notamment avec la grosse élimination en Champions Cup contre l'UBB.

Toulouse cartonne sans briller

« Ça manquait trop de fluidité. Il y a eu trop de fautes de mains, trop de mauvais choix, trop de ballons qui ont traîné et sur lesquels on n’est jamais arrivés les premiers. Même si on n’est pas inquiets, ça montre qu’on a encore besoin de temps pour y voir plus clair et être prêts pour les demi-finales », a indiqué l'entraîneur des trois-quarts toulousains. En revanche, Romain Ntamack a illuminé ce match d'un magnifique essai en rush solitaire dans la défense lyonnaise. Et le demi d'ouverture du XV de France a d'ailleurs confirmé au micro de Canal + après le match que le Stade Toulousain sortait d'une période délicate après son élimination contre l'UBB en Champions Cup.