«Je n’en peux plus», la détresse d’Urios

Une victoire qui pourrait compter. Ce samedi, Clermont a battu un Stade Français en souffrance (55-20) et peut encore espérer se qualifier pour la phase finale du championnat. Malgré ce succès, Christophe Urios avait le visage des mauvais jours. Après le coup de sifflet final, le technicien a violemment taclé son groupe.

Clermont est encore en vie. La formation de Christophe Urios a remporté une rencontre décisive face au Stade Français, qui va vite devoir oublier cette saison. Une victoire qui a eu du mal à se dessiner. Les Jaune et Bleu ont réalisé une première mi-temps délicate avant de se réveiller durant la seconde partie.

Urios au bout du rouleau

Malgré le succès de son équipe, Urios était en colère. Le technicien n’a pas digéré la première mi-temps réalisée par son groupe. « J’en peux plus… Franchement, depuis que je suis ici, je suis fatigué de ce comportement. Je n’ai jamais connu ça ailleurs. Jamais. Tu ne sais jamais si on est là, tu ne sais jamais comment ça va se passer. Aujourd’hui (ce samedi), comment tu peux faire la première mi-temps qu’on a fait ? C’est un match important à jouer, c’est le dernier à domicile pour certains qui arrêtent leur carrière… Et on subit pendant 40 minutes. C’est impensable ! Je leur ai demandé s’ils ne se foutaient pas de ma gueule » a confié le technicien.