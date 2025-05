Christophe Urios, le «problème» qui ne passe pas

L’ASM Clermont Auvergne a peut-être laissé sa qualification pour les phases finales du Top 14 lui filer entre les doigts ce samedi. Les hommes de Christophe Urios se sont inclinés contre Castres (34-29) et voient donc la 6e place s’éloigner. Le coach clermontois a d’ailleurs annoncé un problème avec son équipe en évoquant la titularisation du jeune Mathéo Frisach.

« D’abord, je n’ai pas trop le choix. Mais c’est la suite logique, ce serait injuste pour ce gamin de ne pas le titulariser. Il est avec nous depuis le début de la saison, il n’était pas prêt au début, mais au fur et à mesure des mois il s’est préparé. Il a fait des rentrées parfois maladroites, parfois très bonnes, comme contre Lyon. Mais ce n’est pas Mathéo qui pose problème, c’est son accompagnement. On a tous démarré à un moment donné, à 18, 19 ou 20 ans... » a confié Christophe Urios dans des propos rapportés par Midi Olympique.

«Ce n'est pas possible»

Après la défaite des siens, Christophe Urios a d’ailleurs dégoupillé. « On savait que c'était un match important aujourd'hui (samedi), on savait que tous les points allaient être importants jusqu'à la fin de la saison. Au vu du scénario et de la deuxième mi-temps, tu te dis "mais comment tu n'as pas réussi à gagner ce match". Mais la première mi-temps n'est tellement pas acceptable. Ce n'est pas possible. On ne peut pas faire une première mi-temps comme ça, ce n'est pas acceptable, je suis désolé » a lancé l’entraîneur de l’ASM Clermont Auvergne, qui ne digère visiblement pas les problèmes de son équipe.