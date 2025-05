Romain Ntamack attaqué, c’est le choc !

Il y a quelques jours, le Stade toulousain a laissé la Champions Cup lui échapper. Les hommes d’Ugo Mola ont été éliminés par l’UBB en demi-finale. Romain Ntamack s’était néanmoins permis de dire que les Bordelais n’avaient pas été au-dessus des Toulousains sur ce match. Ses propos lui avaient valu quelques critiques, alors qu’ils n’avaient rien de délirant.

Début mai, le Stade toulousain a dit adieu à la Champions Cup. En demi-finale, les hommes d’Ugo Mola se sont faits éliminer par l’UBB, vainqueur de la compétition. À l’issue de la rencontre, Romain Ntamack s’était néanmoins permis des propos controversés. « L’UBB au-dessus de nous ? Je ne suis pas d’accord. Ils sont hyper réalistes, à chaque fois qu’ils viennent dans notre camp, ils marquent. C’est la différence, à chaque fois qu’ils sont entrés dans notre camp, ils ont marqué des points, nous non. Ils sont loin d’être au-dessus de nous, mais aujourd’hui ils ont été beaucoup plus réalistes que nous. C’est ce qui fait la différence dans ces matches-là et ils l’ont fait, pas nous, donc ils sont en finale et pas nous » avait lancé le joueur du Stade toulousain.