Christophe Urios : Le «drame» qui le touche

L’ASM Clermont Auvergne joue très certainement sa qualifiaction pour les phases finales du Top 14 ce samedi. Les hommes de Christophe Urios se déplacent sur la pelouse de Castres, 6e du championnat. Le contexte de la rencontre promet toutefois d’être spécial après le décès de Josaia Raisuque. Ce drame a d’ailleurs atteint le coach clermontois.

«Ce n’est jamais facile»

« C’est un match qui dépasse sur le cadre sportif. Il y a eu un drame et ce n’est jamais facile. Ce n’est pas le même match. Il est reporté, mais ce n’est pas le même match. On a besoin de le respecter, évidemment. Mais en même temps, il faut rester concentré sur notre objectif : le top 6, en prenant des points, et notamment à l’extérieur. Notre préparation n’a pas changé. Ce sera une ambiance particulière, avec un groupe de joueurs castrais particuliers. Mais ce n’est pas notre histoire. On a besoin d’être dignes, d’être évidemment solides et réalistes » a expliqué le coach de l’ASM Clermont Auvergne dans des propos rapportés par Midi Olympique.