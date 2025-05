Départ de Romain Ntamack : Le Stade Toulousain est déjà prévenu !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Actuellement au Stade Toulousain, Romain Ntamack a déjà donné de gros indices sur la suite de sa carrière. Il y a quelques années, l’international tricolore avait écarté l’idée de partir avant la fin de son contrat, heureux au sein de son club formateur au point de ne pas vouloir aller ailleurs en Top 14. En revanche, une aventure à l’étranger est dans ses plans.

Alors qu’il vient de fêter ses 26 ans, Romain Ntamack a encore de belles saisons devant lui. Et c’est au Stade Toulousain qu’elles devraient se faire, l’international français ayant décidé il y a trois ans d’allonger son contrat avec son club formateur jusqu’en 2028. D’ici-là, le fils d’Emile Ntamack n’a pas l’intention d’aller voir ailleurs et la suite de sa carrière semble toute tracée.

Ntamack écarte l’idée d’un transfert en cours de contrat En 2022, dans la foulée de l’annonce de sa prolongation, Romain Ntamack écartait l’idée de se retrouver impliqué dans un transfert, et suivre notamment les traces de Cheslin Kolbe ou de Gaël Fickou, qui avaient décidé de quitter leur club au milieu de leur contrat. « Par respect pour le club, c'est quelque chose qui pour moi n'est pas vraiment envisageable. J'ai pour habitude de respecter mes contrats. Et c'est ce qu'on a tous envie de faire au Stade toulousain, lâchait la star tricolore dans un entretien accordé à La Dépêche. Mais on ne va pas se mentir, ce sont des choses qui se font, on l'a vu avec Gaël et Cheslin. Peut-être qu'il y en aura d'autres. C'est très rare, on n'en a pas trop l'habitude dans le rugby et ça fait couler beaucoup d'encre à chaque fois, mais je pense qu'il faut vivre avec ça maintenant. C'est l'évolution de notre sport ».