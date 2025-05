XV de France : Surprise, Ntamack remplacé par un joueur «exceptionnel» ?

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Un retour au bon moment. Souvent décrié ces derniers mois, Matthieu Jalibert a retrouvé sa grinta sous le maillot de l'Union Bordeaux-Bègles. Le demi d'ouverture a l'occasion d'ouvrir son compteur de titres avec son club. Avant un retour en force avec le XV de France ? Ce n'est pas impossible surtout avec la blessure de Romain Ntamack.

Ntamack en grand danger ?

Eric Di Méco est du même avis. Selon lui, Jalibert a eu le mérite de s’accrocher malgré les difficultés. « Rappelez-vous les débats que l’on a eu après le Tournoi des VI Nations. On pensait qu’il avait été écarté du XV de France. On disait qu’au niveau international, il lui fallait un enchaînement de deux bonnes performances. Si ça se passe bien en finale, il va marquer les esprits et ça va le relancer dans le game. Bravo, parce que ça a dû être dur » a déclaré l’ancien joueur de l’OM. Selon son avis, il n’est pas impossible que le joueur menace Romain Ntamack pour une place de titulaire en équipe de France. « Le petit Ntamack n’est pas bien, ils ont un peu près le même âge » a-t-il cconfié.