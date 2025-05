Romain Ntamack : En plein calvaire, la nouvelle qui bouleverse sa vie

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Victime d’une grave blessure au genou droit à l’été 2023, le privant de la Coupe du monde en France, Romain Ntamack a appris quelques mois plus tard que sa compagne Lisa était enceinte. Une nouvelle qui l’a aidée à gérer sa rééducation et à aborder différemment sa carrière de rugbyman.

Sur le plan sportif, tout n’a pas été simple ces derniers mois pour Romain Ntamack. Victime d’une rupture du ligament croisé du genou droit à l’été 2023, l’international tricolore n’avait pas pu participer à la Coupe du monde en France aux côtés d’Antoine Dupont et des autres joueurs retenus par Fabien Galthié, s’absentant près de huit mois. En octobre dernier, c’est une lésion au mollet qui l’avait obligé à se retirer des terrains pendant un mois et demi. Plus récemment, pour son retour en Bleu face au pays de Galles, Ntamack avait écopé de trois semaines de suspension pour un placage haut.

« Ma blessure a accéléré les choses. »

Des épreuves que le joueur du Stade Toulousain a pu affronter plus facilement grâce à l’arrivée de son fils Noah, né en juillet 2024. Quelques mois auparavant, Romain Ntamack avait expliqué dans les colonnes de L’Équipe comment cette nouvelle l’avait « boosté » alors qu’il se remettait de sa rupture du ligament croisé du genou droit. « Apprendre que je vais être père est déjà très marquant. Nous l'avons su fin octobre, très tôt dans ma rééducation. Ce qui m'a permis de relativiser, confiait-il en mai 2024. À partir de ce moment-là, je me suis levé chaque matin avec le sourire et de bonne humeur avec l'envie de bien faire. Cette nouvelle m'a boosté ! Je me suis dit : il faut que mon petit voit son papa en pleine possession de ses moyens plus tard. »

Le coéquipier d’Antoine Dupont y a alors vu un signe du destin. « C'est ce qu'on s'est dit au moment où nous l'avons appris. Nous souhaitions avoir un enfant. Mais on s'était imaginé prendre notre temps après la Coupe du monde. Ma blessure a accéléré les choses. »

« Depuis l’arrivée de mon fils, je débarque sur les matchs avec la banane »

A la naissance de son fils, Romain Ntamack confirmait les bienfaits de la paternité auprès de Rugbyrama : « Ce que je retiens d’abord, c’est que je ressens plus de légèreté dans ma vie de tous les jours et dans mon approche sportive. Je le vois sur la manière d’appréhender les matchs et notamment les grands rendez-vous. Attention, je ne dis absolument pas que je m’en fiche ou que je prépare les échéances avec moins de sérieux, mais j’ai vraiment davantage de recul sur les choses. Avant, une certaine routine s’était installée. Depuis l’arrivée de mon fils, je débarque sur les matchs avec la banane. Le rugby, c’est ma passion, mon métier, mais ce n’est qu’un sport. On est là pour prendre du plaisir et en donner aux gens, puis on verra le résultat à la fin. Il y a des choses bien plus importantes. Même si, je vous rassure, ma soif de gagner est toujours très grande. »