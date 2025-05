Romain Ntamack : «Qu'on crève», la punchline à la télévision !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Au début du mois de mai, le Stade Toulousain, tenant du titre, a été éliminé de la Champions Cup par l’UBB (35-18). Si les partenaires de Romain Ntamack se sont rattrapés ce samedi en atomisant Toulon (16-50), l’entraîneur Ugo Mola a tenu un discours musclé à ses hommes, lui dont l’élimination en Coupe d’Europe est restée en travers de la gorge.

Le Stade Toulousain peut nourrir des regrets. Si les coéquipiers de Romain Ntamack ont infligé une raclée à Toulon samedi dernier, le club toulousain a encore l’élimination en demi-finale de la Champions Cup amère. Tenants du titres, les hommes d’Ugo Mola espéraient réellement conserver ce trophée européen, mais ont été submergés par l’UBB, qui affrontera Northampton le 24 mai prochain en finale.

« Jouons au rugby, qu’on crève, qu’on fasse des mauvais matchs, mais jouons au rugby »

Dans des propos recueillis par RMC Sport, Ugo Mola a tenu un gros discours envers son vestiaire à la suite de la victoire contre Toulon, affirmant avoir la rage. « Moi, les gars, j’ai encore plus de colère. Je suis désolé j’ai encore plus de colère. Ça c’est notre rugby les mecs. Alors, après, OM, faits de jeu, carton rouge, etc… Mais… jouons au rugby, qu’on crève, qu’on fasse des mauvais matchs, mais jouons au rugby, jouez au rugby. Bravo les mecs. Gardez le maillot », a ainsi martelé l’entraîneur du Stade Toulousain.

« Moi je décolère quand même pas trop de la semaine dernière »

« On va aller quand même boire un coup parce c'est organisé et au moins on n’a pas honte d’y aller. On va aller boire un coup et puis on va se préparer pour la semaine prochaine. C’est pas un coup oui un coup non. OK? Et sans déconner, moi je décolère quand même pas trop de la semaine dernière. Ça c’est nous. Ce qu'on a fait la semaine dernière, c’était pas nous. Ça c’est nous les mecs, bravo! On passe à autre chose et on se prépare pour le reste », a conclu Ugo Mola.