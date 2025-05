Romain Ntamack, le transfert de folie ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Stade toulousain encore et toujours. Romain Ntamack n'a jamais connu autre chose que l'équipe du Top 14 que ce soit depuis le début de sa carrière professionnelle ou bien ses premiers pas au centre de formation. Pour toute la vie ? En France, oui, mais pour ce qui est de l'étranger ou bien des Etats-Unis, Ntamack a émis une volonté spéciale l'habitant lors d'une entrevue avec L'Equipe.

Fils d'Emile Ntamack, joueur du Stade toulousain et du XV de France avant lui, Romain a forcément baigné dans le monde de l'ovalie tout le long de son enfance. Entré dans l'académie toulousaine dès ses cinq ans, le centre a tout connu dans son club de toujours. En effet, il ne l'a jamais quitté que ce soit lors de sa décennie de formation et ses débuts professionnels. Romain Ntamack a Toulouse qui coule dans ses veines, étant en plus sa ville natale. De quoi écarter tout autre possibilité professionnelle à l'avenir dans l'hexagone.

«Une expérience à l'étranger ? Ça me plairait bien»

Par le biais d'un entretien vidéo effectué à la fin du mois de mars avec dix abonnés de L'Equipe, Romain Ntamack a affirmé qu'il ne défendrait les couleurs d'aucun autre club français que le Stade toulousain. Néanmoins, pour ce qui est d'une expérience à l'étranger, le centre du XV de France semble déjà se projeter sur une telle éventualité. « Une expérience à l'étranger ? Ça me plairait bien ». Où ça ? Pourquoi pas vivre le rêve américain comme Hugo Lloris ou encore Olivier Giroud dans le monde du football ?

«Le rugby aux États-Unis va sûrement se développer encore»

Le développement du rugby n'est pas aussi avancé que le football. Mais Romain Ntamack se verrait bien en précurseur... quand bien même il n'a pas poussé la réflexion aussi loin. « Le rugby aux États-Unis va sûrement se développer encore plus avec l'organisation de la Coupe du monde 2031. J'aime bien aussi l'Australie et le Japon, mais je suis loin d'avoir fait les démarches (rires) ». a confié Romain Ntamack à l'internaute de L'Equipe en question. Reste à savoir de quoi sera fait l'avenir de la star du Stade toulousain.