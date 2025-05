XV de France : Le nouveau scandale à 7M€ !

Pierrick Levallet

C’est un nouveau scandale qui frappe le XV de France. Ancien international français, Maxime Mermoz a été placé en examen ce vendredi 16 mai. L’ancien rugbyman, qui évoluait au poste de centre, serait soupçonné de faire partie d’un réseau organisé ayant détourné plus de 7M€ de crédits et de réductions d’impôts depuis 2017.

Décidément, le XV de France est en proie au scandale ces derniers mois. Après l’affaire Oscar Jégou et Hugo Auradou, que Fabien Galthié a fait revenir après le non-lieu prononcé par la justice argentine, une autre polémique vient d’éclater ce vendredi. En effet, trois hommes viennent d’être placés en examen pour « escroquerie organisée ». Parmi les suspects annoncés, on peut retrouver Maxime Mermoz d’après les informations de La Dépêche du Midi et de BFMTV. L’ancien centre, qui a porté le maillot du XV de France entre 2008 et 2016, ferait partie de ce groupe ayant détourné plus de 7M€ de crédits et de réductions d’impôts depuis 2017.

Maxime Mermoz et deux autres personnes mises en examen

Les deux autres personnes seraient un ancien expert-comptable de 44 ans, qui aurait été radié, et un agent immobilier qui opère dans les régions parisiennes, bordelaises et dans le pays-basque. D’après les enquêteurs, le réseau dans lequel agissait Maxime Mermoz s’appuyait sur des montages structurés et complexe d’associations et sociétés fictives. Comme le rapporte RMC Sport, le but était de capter des fonds publics issus de deux leviers fiscaux. L’argent était ensuite réinvesti dans les secteurs immobiliers, sportifs ou encore hippiques.

Maxime Mermoz risque gros

RMC Sport ajoute que d’importantes saisies ont été réalisées ce mercredi par la Section de recherches de Toulouse. Il s’agirait d’articles de luxe. Des sommes de plus de 520 000€ placées sur des comptes bancaires ont également pu être saisies. Enfin, les enquêteurs ont pu mettre la main sur des documents permettant de démontrer la structuration du réseau. Maxime Mermoz et ses complices risquent gros. À suivre...