XV de France : Problème confirmé avec l’alcool !

Alors que l'alcool s'avère être un épineux sujet dans le monde du rugby, et notamment au sein du XV de France, Camille Chat est en pleine rédemption et livre ses vérités. Le talonneur des Bleus et du LOU avait été viré l'hiver dernier par le Racing 92 en raison de ses excès, et il reconnait aujourd'hui ses erreurs avec l'alcool.

L'alcool fait parfois des ravages dans le sport de haut niveau et notamment le rugby. Camille Chat (29 ans, 33 sélections avec le XV de France) en sait quelque chose. Le talonneur avait été renvoyé par le Racing l'hiver dernier malgré un contrat courant jusqu'en 2027, puisque ses dirigeants lui reprochaient d'être arrivé alcoolisé à un entraînement en décembre. Chat a rejoint le LOU pour se relancer, et dans un large entretien accordé à L'EQUIPE, le joueur du XV de France se lâche sur cet épineux sujet qu'est la consommation d'alcool en tant que sportif professionnel.

« On faisait des troisièmes mi-temps »

Alors qu'il avait touché le fond avec ce départ précipité du Racing, Camille Chat a radicalement changé ses habitudes : « Déjà, j'ai coupé complètement l'alcool. Je ne buvais pas tous les jours, mais de temps en temps le week-end. On faisait des troisièmes mi-temps. Là, j'ai dit : ''C'est fini''. Je ne fais plus de bringues. Dans ma carrière, ça m'a joué des tours. Un très bon verre de vin, ça m'arrivera encore parfois, mais en tout cas, je ne veux plus refaire les mêmes erreurs. J'ai pris conscience qu'il me restait quatre ou cinq ans à jouer. Et j'ai vraiment envie de les optimiser. Je ne veux pas avoir de regrets et me dire que j'ai un peu gâché mon potentiel. Ça m'a servi de leçon », indique le talonneur.

« Je suis excessif... »

« Je ne suis pas du tout alcoolique, mais en tant que sportif de haut niveau, on a très souvent une forme d'excès quand on fait les choses. Moi, je suis excessif quand j'aime quelqu'un. Je suis excessif quand je fais du sport. Je suis excessif quand je fais la fête. Et quand je buvais, malheureusement, j'ai eu aussi besoin d'aller au bout des choses. C'est un peu une forme de destruction. Je ne sais pas pourquoi. J'en ai déjà parlé à plusieurs psys. J'étais toujours dans l'extrême, dans le bien comme dans le mal. Je dois trouver une forme de moyenne. Cette histoire m'a fait réfléchir sur moi-même. Il était temps », poursuit Camille Chat, qui espère désormais retrouver au plus vite le XV de France, dont il est absent depuis mars 2021 et une sélection contre l'Écosse (23-27).