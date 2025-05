XV de France : Le «monstre» réclamé par Galthié !

Alexis Brunet

Cet été, le XV de France s’envolera pour une tournée en Nouvelle-Zélande. On ne sait pas encore quels joueurs pourront participer à ce rendez-vous, mais Fabien Galthié pourrait tenter de faire appel à certains nouveaux. Le sélectionneur garde notamment un œil sur le « monstre » de Montpellier, Tyler Duguid, qui pourrait en être s’il obtient le passeport français.

La fin de saison arrive à grands pas en Top 14 avec les phases finales qui s’étireront jusqu’au 28 juin. Par la suite, c’est le rugby de sélection qui prendra le relai avec notamment une tournée en Nouvelle-Zélande pour le XV de France. Reste à voir quels joueurs pourront être sélectionnés par Fabien Galthié, car il y aura très peu de latence entre les deux grands rendez-vous.

Tyler Duguid chez les Bleus ?

Si Fabien Galthié doit faire sans les joueurs qui ont disputé la finale du Top 14, il pourrait y avoir plusieurs nouveaux venus chez les Bleus. Au poste de deuxième ligne, Tyler Duguid pourrait être une possibilité. Ce monstre de 2M01 pour 124 kilos fait du bon boulot avec Montpellier et il toque à la porte du XV de France. Le manager du MHR, Joan Caudullo, a même avoué au Midi Libre que Duguid était bel et bien suivi par le sélectionneur français et que ce dernier aurait même échangé deux mots avec le deuxième ligne lors de sa venue, fin avril, au GGL Stadium.

Duguid n’a pas le passeport français pour le moment

Toutefois, il y a pour le moment encore un petit souci pour une hypothétique sélection de Tyler Duguid avec le XV de France. Le joueur de Montpellier est d’origine canadienne et il n’a pas encore de passeport français. Cela ne devrait être qu’une question de temps, mais le principal intéressé est déterminé à jouer pour la France, comme il l’avait confié à Rugbyrama en septembre 2024. « J’aimerais découvrir le niveau international. Je veux jouer pour la France. Mais avant ça, je dois mettre mon équipe dans les meilleures conditions. Ça fait trois ans que je joue en Top 14. J’ai commencé pendant la période Covid. Il y avait neuf matches en un mois. J’étais jeune. Après ça, mes coachs m’ont dit que, si j’avais mon passeport français, je pourrais postuler avec les Bleus, si je le voulais. » Affaire à suivre…