Antoine Dupont : «Elle a un charme parfait», l'ex d'Iris Mittenaere se lâche !

Amadou Diawara

Anthony Colette a participé à plusieurs saisons de Danse avec les Stars. S'il n'était pas présent lors de la dernière édition, il a fait parler de lui lorsqu'il faisait équipe avec son ex Iris Mittenaere, qui est aujourd'hui en couple avec Antoine Dupont. Lors d'un live twitch, Anthony Colette est revenu sur son passage à DALS, ne tarissant pas d'éloges à l'égard de Fauve Hautot, son ancienne adversaire.

Avant la saison 14, Anthony Colette était un habitué de l'émission Danse avec les Stars. En effet, le jeune homme de 30 ans a performé à de nombreuses reprises sur les parquets de TF1, notamment lors de la saison 9. En couple avec Iris Mittenaere dans l'émission et dans la vie, Anthony Colette n'est pas passé inaperçu lors de cette édition de DALS, loin de là.

Anthony Colette fait l'éloge de Fauve Hautot

Non retenu pour la dernière saison de Danse avec les Stars, remportée par Jordan Mouillerac et Lenie, Anthony Colette a décidé de délaisser les parquets pendant quelque temps, et ce, pour démarrer une nouvelle aventure. En effet, l'ex d'Iris Mittenaere - qui vit désormais une idylle avec la star du XV de France : Antoine Dupont - s'est lancé sur Twitch.

«Elle est douce»

Dans son Colette Morning Show de ce mercredi, Anthony Colette a été interrogé sur Fauve Hautot, ancienne adversaire à Danse avec les Stars. « Dans DALS je trouve que Fauve est beaucoup mise en avant, est-ce que les autres danseurs vous le ressentiez ou êtes-vous traités tous pareil sans favoritisme ? Non moi je m'en fous. Je n'en ai rien à faire. Je vois ce que tu veux dire, mais c'est normal d'un côté. C'est un peu la star du programme, elle est là depuis le début, elle a gagné quatre fois. Bon, elle a gagné quatre fois parce qu'elle avait les bons danseurs, c'est toujours pareil. C'est une bête de danseuse, une bête de chorégraphe, une bête de personnalité, elle est douce. Moi je trouve ça normal qu'elle cartonne et que les gens l'aiment. Que la production la mette en avant, je trouve ça normal. Elle a un charme pour la télé qui est parfait », a déclaré Anthony Colette.