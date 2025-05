Antoine Dupont : Un retour est annoncé en juin !

La rédaction

Blessé depuis le Tournoi des Six Nations, Antoine Dupont fera son retour… à la guinguette ! Aux côtés de trois amis, le demi de mêlée du Stade Toulousain relance «La Pétanque des Copains» dès le 1er juin, à Toulouse. Une guinguette qui se terminera en septembre, en attendant son retour tant attendu sur les terrain d’ici la fin de l’année !

Antoine Dupont va faire son grand retour en juin ! Le demi de mêlée du Stade Toulousain, avec ses trois amis de longue date, Lucas Cestan, Jules Baupin et Cyril Baille, va rouvrir sa guinguette, sur l’esplanade Alain-Savary, à Toulouse : la Pétanque des Copains. Cette guinguette avait à l’origine été imaginée par Lucas Cestan et Jules Baupin, qui se sont ensuite associés aux deux joueurs du Stade Toulousain pour lancer ce projet.

De la nourriture fournie par le frère d’Antoine Dupont

Lucas Cestan, l’un des créateurs de cette guinguette, en collaboration avec Antoine Dupont, s’est confié à Actu Toulouse concernant ce grand retour et explique :

«Notre guinguette va ouvrir à partir du dimanche 1er juin 2025 et le restera jusqu’au 7 septembre. Le concept reste le même : on va proposer des bons produits dans une ambiance bon enfant. On ne veut surtout pas être une guinguette attrape-touristes ! La Pétanque des Copains est à notre image, c’est une guinguette sans prise de tête !»

Le gérant de La Pétanque des Copains continue en évoquant la carte de cette guinguette, en partenariat avec le frère d’Antoine Dupont :

«On travaille avec nos amis de la Nonna Lina, une super épicerie italienne située à Victor-Hugo, mais aussi avec la Boucherie Saint-Georges. Et le porc noir de Bigorre est toujours fourni par Clément, le frère d’Antoine [Dupont], qui est éleveur.»

En attendant le retour sur les terrains

La Pétanque des Copains, d’Antoine Dupont, permettra évidemment de jouer aux boules, en en prêtant sur demande. La guinguette accueillera même les Pétanque Days, un tournoi de pétanque toulousain qui se jouera les 5, 6 et 7 septembre. Un retour qui donne le sourire en attendant son retour de blessure, prévu pour la fin d’année 2025. Pour rappel, Antoine Dupont s’était rompu le ligament croisé du genou droit lors du match de l’équipe de France face à l’Irlande, dans le Tournoi des Six Nations.