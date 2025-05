Romain Ntamack : Le défi ultime en direct ?

Axel Cornic

Après avoir chuté en demi-finale de la Champions Cup (35-18), le Stade Toulousain va devoir relever la tête pour la reprise du Top 14 ce week-end, avec un gros choc face au RCT. Une occasion en or pour Romain Ntamack, qui a beaucoup été critiqué après sa sortie sur la défaite face à l’Union Bordeaux-Bègles de Matthieu Jalibert de de Louis Bielle-Biarrey.

C’est le match d’après. Alors que tout le monde les voyait viser un deuxième doublé consécutif, Romain Ntamack et ses coéquipiers ont été surpris par l’UBB en demi-finale de la Champions Cup. Mais il reste encore le Top 14, avec le Stade Toulousain qui reste leader et qui va croiser le fer avec le RCT, pour une affiche de gala au stade Vélodrome.

Ntamack et Toulouse à la relance face à Toulon

L’ouvreur toulousain sera sans aucun doute scruté de près. Après la défaite en Campions Cup, il avait en effet fait une sortie assez polémique, avec certains qui l’ont rapidement traité de mauvais-perdant. « Je ne suis pas d’accord (que l’UBB était au-dessus). Ils sont hyper réalistes, à chaque fois qu’ils viennent dans notre camp, ils marquent » avait déclaré Ntamack. « Ils sont loin d’être au-dessus de nous, mais aujourd’hui ils ont été beaucoup plus réalistes que nous ».

« On juge la qualité d’un athlète à la façon dont il se relève »

Et Romain Ntamack a reçu un message important ce jeudi, de la part de l’un de ses coéquipiers ! « On juge la qualité d’un athlète à la façon dont il se relève » a annoncé Paul Costes, qui devrait être titulaire face au RCT, en conférence de presse. Le trois-quart n’a pas été le seul à sonner la charge à quelques jours du début de la 23e journée du Top 14. « On sait qu’on veut montrer un visage différent samedi au Vélodrome, j’espère que ce sera le cas » a déclaré l’entraineur-adjoint Laurent Thuéry. « Il faut retrouver de l’appétit, de l’engagement. Je pense que c’est une bonne chose de très vite rebasculer dans un très grand match ».