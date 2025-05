Antoine Dupont, le drame qui le touche

Axel Cornic

Le monde du rugby français a été secoué par un drame ce jeudi 8 mai, avec le décès surprenant de Josaia Raisuqe à seulement 30 ans. L’ailier ou troisième-ligne du Castres Olympique a été percuté par un train alors qu’il se rendait au centre d’entrainement et un hommage lui sera rendu ce week-end avant les matchs de Top 14 et de Pro D2.

C’est le genre de nouvelles qui glacent le sang. Passé par le Stade Français, Nevers et au Castres Olympique depuis 2021, Josaia Raisuqe est décédé ce jeudi matin lors d’un accident de la route. Sa voiture a été percutée par un train à un passage à niveau et l’enquête est encore en cours, pour comprendre toutes les circonstances de l’accident.

Raisuqe décède à 30 ans

La nouvelle a été annoncée dans la matinée, par un communique officiel publié sur le site du Castres Olympique. « C’est avec le cœur lourd que nous avons appris le décès ce matin dans un accident de la route de notre joueur Josaia Raisuqe (...) Toute la famille du CO est bouleversée par cette terrible nouvelle » peut-on lire, avec le président Pierre-Yves Revol qui a regretté le décès d’un « garçon rayonnant sur et en dehors du terrain qui était un pilier de la communauté fidjienne », avant d’ajouter que le club « ne fera pas d’autres commentaires et demande à ce que soit désormais respecté le deuil de sa famille ».

Les nombreux hommages du rugby français

Une vive émotion a pris le monde du rugby et les hommages ont été très nombreux. Il y a notamment eu Antoine Dupont, qui via son compte Instagram a tenu à apporter son soutien aux proches de Josaia Raisuqe. Comme lui, d’autres joueurs du XV de France ont réagi comme Grégory Alldritt ou encore Damian Penaud. A noter que la rencontre qui devait se tenir ce samedi entre Castres et Clermont a été repoté au 24 mai et un hommage devrait être fait avant chaque rencontre de la 23e journée de Top 14, ainsi que de la 29e journée de Pro D2.