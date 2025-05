Antoine Dupont : La nouvelle obsession d'Iris Mittenaere !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très active sur Instagram afin de tenir informés ses plus de 3 millions de followers, Iris Mittenaere a posté une story dans laquelle elle dévoile sa nouvelle obsession pour un objet qu'elle a récemment obtenu. La compagne d'Antoine Dupont semble en raffoler.

C'est un couple très discret en public. Depuis la victoire du XV de France lors du Tournoi des VI Nations et la première photo d'eux, Antoine Dupont et Iris Mittenaere n'ont toujours pas officialisé leur relation, qui semble pourtant désormais bien concrète. Néanmoins, cela n'empêche pas l'ancienne Miss France d'être très active sur Instagram.

Iris Mittenaere obsédée par son nouveau cadeau

Suivie par plus de 3,4 millions de personnes, Iris Mittenaere publie donc du contenu très régulièrement afin que ses followers soient servis. Et dans sa dernière story elle se réjouit du dernier cadeau qu'elle a reçu. « Dans l'épisode du jour des choses qui m'obsèdent : Ce porte-clef pour mon baume », écrit-elle en ajoutant une photo de l'objet en question.

En attendant, Dupont ouvre une guinguette

Pendant ce temps, Antoine Dupont gère également ses affaires. En effet, le capitaine du XV de France associé à son coéquipier au Stade Toulousain Cyril Baille ainsi qu'à deux amis Lucas Cestan et Jules Baupin afin de lancer une guinguette à Toulouse. Et son ouverture est proche. « Notre guinguette va ouvrir à partir du dimanche 1er juin 2025 et le restera jusqu’au 7 septembre. Le concept reste le même : on va proposer des bons produits dans une ambiance bon enfant. On ne veut ne surtout pas être une guinguette attrape-touriste ! La Pétanque des Copains est à notre image, c’est une guinguette sans prise de tête ! », s'est félicité Lucas Cestan auprès d'Actu-Toulouse. Même blessé, Antoine Dupont reste très actif puisqu'après l'ouverture d'un restaurant avec son frère, c'est une guinguette avec ses amis qui va être lancée.