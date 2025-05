Antoine Dupont : L'énorme promesse dans le vestiaire !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit durant le Tournoi des VI Nations en mars, Antoine Dupont a rapidement su que sa saison était terminée. Un très gros coup dur pour le Stade Toulousain qui a toutefois décidé de ne pas recruter de joker médical pour compenser l'absence de son capitaine. L'idée était donc de faire confiance à son groupe et en premier à Paul Graou et Naoto Saito. Mais le jeune Simon Daroque en profite également pour obtenir du temps de jeu. Le demi-de-mêlée de 19 ans raconte d'ailleurs qu'Ugo Mola avait rapidement promis qu'il n'y aurait pas de joker médical.

La promesse d'Ugo Mola

« Ugo nous avait rapidement dit qu’ils n’allaient pas prendre de joker médical, qu’ils avaient pris cette décision-là. Il y avait bien des bruits qui couraient dans la presse, mais Ugo nous avait dit "ne vous inquiétez pas, on ne prendra pas de joker médical, on fait confiance aux jeunes". Donc on savait qu’on allait avoir quelques matchs à faire », raconte-t-il dans des propos accordés à Actu Toulouse.

«Ugo nous avait rapidement dit qu’ils n’allaient pas prendre de joker médical»

En cette fin de saison, Simon Daroque s'attend d'ailleurs à faire plusieurs allers-retours entre les jeunes et l'équipe professionnelle, déjà assurée de sa qualification pour la phase finale du Top14. Mais cela ne les dérange pas du tout : « L’objectif, c’est d’essayer de faire encore le maximum de matchs. Ce n’est pas dur parce que je joue quasiment toute la saison avec les Espoirs et les plans de jeu sont identiques, à quelques détails près. Du coup, ce que je fais avec les Espoirs, je le fais avec les pros et inversement. En plus, les mecs en Espoirs, je joue avec eux depuis que je suis arrivé ici (en 2021, ndlr), donc il y a zéro problème. »