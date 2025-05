Antoine Dupont : Sa nouvelle aventure !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours convalescent, Antoine Dupont profite du fait d'être indisponible pour le moment pour se lancer dans de nouveaux projets. C'est ainsi qu'il a ouvert un restaurant avec son frère, mais ce n'est pas tout. Associé à quelques amis, le capitaine du XV de France va également ouvrir une guinguette à Toulouse dans les prochains jours.

Victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit en mars lors du Tournoi des VI Nations, Antoine Dupont ne devrait pas revenir sur les terrains avant le mois d'octobre. Par conséquent, le capitaine du XV de France s'occupe autrement en se lançant dans de nouveaux projets. Il a notamment ouvert un restaurant avec son frère, mais ce n'est pas tout. Antoine Dupont s'est ainsi associé à son coéquipier au Stade Toulousain Cyril Baille ainsi qu'à deux amis Lucas Cestan et Jules Baupin qui ont imaginé le concept d'une guinguette qui s'appelle la Pétanque des Copains à Toulouse et qui ouvrira bientôt ses portes.

Dupont, le nouveau projet à Toulouse

« Notre guinguette va ouvrir à partir du dimanche 1er juin 2025 et le restera jusqu’au 7 septembre », se réjouit ainsi Lucas Cestan auprès de Actu-Toulouse, avant de rappeler le concept de sa guinguette : « Le concept reste le même : on va proposer des bons produits dans une ambiance bon enfant. On ne veut ne surtout pas être une guinguette attrape-touriste ! La Pétanque des Copains est à notre image, c’est une guinguette sans prise de tête ! »

«Notre guinguette va ouvrir à partir du dimanche 1er juin 2025»

Lucas Cestan explique également qu'il collabore avec le frère d'Antoine Dupont : « On travaille avec nos amis de la Nonna Lina, une super épicerie italienne située à Victor-Hugo, mais aussi avec la Boucherie Saint-Georges. Et le porc noir de Bigorre est toujours fourni par Clément, le frère d’Antoine [Dupont], qui est éleveur ». Autrement dit, le capitaine du XV de France ne chôme pas pendant sa convalescence et s'offre plusieurs projets.