Antoine Dupont le «chouchou», ça balance !

Axel Cornic

Considéré comme l’un des meilleurs joueurs de la planète, voir l’un des meilleurs de l’histoire, Antoine Dupont est respecté par ses adversaires comme ses coéquipiers. Mais cela n’empêche pas certains de se moquer gentiment de lui, comme le troisième-ligne du XV de France et du Stade Toulousain, François Cros.

Il y a quelques mois encore, on aurait pu miser les yeux fermés sur un nouveau doublé du Stade Toulousain. Mais ça, c’était avant la catastrophe du 8 mars. Avec le XV de France au 6 Nations 2025, Antoine Dupont s’est gravement blessé au genou et a dû faire une croix sur le dernier match contre l’Ecosse, mais surtout sur tout le reste de la saison.

Le Stade Toulousain orphelin

Les plus optimistes ne le voient revenir qu’à l’automne prochain, mais en attendant le Stade Toulousain doit faire sans lui. Et ce n’est pas simple, comme l’a montré la récente élimination en demi-finale de la Ligue des Champions ! Face à l’UBB, ni Paul Graou ni Naoto Saito n’ont réussi à faire oublier l’absence de Dupont. Et ça s’annonce délicat pour les prochaines semaines, puisque si Toulouse pourrait aisément se qualifier directement pour les demi-finales de Top 14, on se demande ce que pourrait donner une nouvelle rencontre contre les Bordelo-Bèglais.

« Qui est le chouchou des coachs ? Bon allez, je vais dire Antoine »

Il y en a un qui est bien embêté et c’est Ugo Mola, qui n’a pas seulement perdu son meilleur joueur, mais également son capitaine et leader du vestiaire. Mais ce n’est pas tout, puisque François Cros assure également que le manager du Stade Toulousain a perdu là son « chouchou » ! « Qui est le chouchou des coachs ? Bon allez, je vais dire Antoine » a lâché il y a quelques semaines le troisième-ligne du Stade Toulousain et du XV de France, dans un question réponse avec Rugbyrama.