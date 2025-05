Ntamack sur France 2, l’énorme coup !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dimanche, l'UBB a remporté le choc franco-français des demi-finales de la Coupe des champions contre le Stade Toulousain emmené par Romain Ntamack. Un match diffusé comme d'habitude sur France 2 et qui a attiré les foules puisque la chaîne du service public annonce avoir battu un record historique en terme d'audience.

Un dimanche historique à plus d'un titre pour le rugby français. Et pour cause, dans le choc 100% tricolore des demi-finales de la Coupe des champions, l'UBB a dominé le Stade Toulousain au terme d'un magnifique match. C'est la première fois de son histoire que le club bordelais se qualifie pour la finale de la compétition européenne où il faudra défier Northampton. En revanche, les Toulousains devront se compter d'un seul objectif à savoir remporter le Top 14.

Record historique pour France 2 !

Mais c'était également une rencontre historique par son audience. En effet, France Télévisions, qui détient les droits de diffusion de la Coupe des champions, révèle avoir réalisé un « record historique » pour une demi-finale de Coupe d'Europe. Le choc entre l'UBB et le Stade Toulousain a effectivement réuni 3,3 millions de téléspectateurs sur France 2, avec 31,8% de part d'audience. Il s'agit de la meilleure audience de la chaîne pour un match de Coupe des champions depuis 2021. Un score d'autant plus impressionnant que la rencontre était co-diffusée sur beIN SPORTS.

Ntamack revient sur la défaite contre l'UBB

Il s'agit donc bien d'un match historique à l'issue duquel Romain Ntamack affichait ses regrets. « Je ne suis pas d’accord (que l’UBB était au-dessus). Ils sont hyper réalistes, à chaque fois qu’ils viennent dans notre camp, ils marquent. C’est la différence aujourd’hui (dimanche), à chaque fois qu’ils sont entrés dans notre camp, ils ont marqué des points, nous non. Ils sont loin d’être au-dessus de nous, mais aujourd’hui ils ont été beaucoup plus réalistes que nous. C’est ce qui fait la différence dans ces matches-là et ils l’ont fait, pas nous, donc ils sont en finale et pas nous », constait-il après le match au micro de France Télévisions.