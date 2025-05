Ntamack : La vengeance qui enflamme l'Europe !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le choc des numéros 10 du XV de France a tourné en faveur de Matthieu Jalibert dimanche puisque l'UBB a dominé le Stade Toulousain en demi-finale de la Coupe des champions. Romain Ntamack s'est donc incliné face à son concurrent en Bleus. Et la presse européenne s'est délectée de ce duel remporté par le Bordelais.

Dimanche, l'UBB a remporté le choc franco-français des demi-finales de la Coupe des champions contre le Stade Toulousain. Un match notamment marqué par le duel des numéros 10 qui sonnait un peu comme une revanche pour Matthieu Jalibert contre Romain Ntamack, le Bordelais ayant probablement du mal à digérer la gestion du XV de France durant le Tournoi des VI Nations comme le rappelait Christophe Cessieux. « Ils (les Bordelais) arrivent avec l’envie de revanche. Tu ne crois pas que Matthieu Jalibert, qui a été humilié par le staff du XV de France durant tout l’hiver, on lui a dit: "mon gars, tu n’as même pas ta place, il y a un, deux, trois ouvreurs toulousains devant toi". Tu crois qu’il n’a pas envie aujourd’hui de se faire Romain Ntamack sur le terrain ? Lui montrer que le taulier, c’est lui, et pas Ntamack ? », soulignait le journaliste de RMC avant la rencontre.

Jalibert-Ntamack, le duel qui inspire l'Angleterre

Matthieu Jalibert tient donc sa vengeance, et cela n'a pas manqué d'être souligné dans la presse anglaise. « La brillante palette de talents a parfaitement été emmenée par le brio de Matthieu Jalibert et le pragmatisme de Maxime Lucu », a ainsi écrit la BBC tandis que Planet Rugby va plus loin assurant que l'ouvreur bordelais « a remporté son combat individuel avec Romain Ntamack. Il était clair qu’il était motivé pour ce match. Ses courses et ses coups de pied ont été parfaits. Son équipe, affaiblie par les blessures, avait besoin de lui […], mais il a été trop facilement éclipsé par l’excellent Jalibert. Il y a eu quelques moments positifs, […] mais il a été bien en deçà de son niveau pour un match de cette envergure »

«Il a remporté son combat individuel avec Romain Ntamack»

Mais un autre joueur de l'UBB a clairement marqué le match de son empreinte et ce n'est plus une surprise. Louis Bielle-Biarrey a effectivement impressionné l'Europe entière, et surtout les Anglais. « Bielle-Biarrey a illuminé le Matmut Atlantique d’un moment de génie. C’est un moment où tout le stade est resté bouche bée. […] Bielle-Biarrey risque de vider les dictionnaires en termes de superlatifs disponibles cette année et, une fois de plus, il a créé un essai qui figurera sur pratiquement toutes les vidéos de la saison », écrit dans ses colonnes The Guardian qui estime Louis Bielle-Biarrey est en train de devenir le « meilleur ailier de la planète ». Avant la finale contre Northampton, les Bordelais ont donc impressionné l'Angleterre.