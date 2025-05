Antoine Dupont : La nouvelle catastrophe ?

Pierrick Levallet

Sans Antoine Dupont, la vie est moins rose à Toulouse. Le Stade toulousain s’est fait éliminer de la Champions Cup ce dimanche. Les coéquipiers du capitaine du XV de France doivent désormais se concentrer sur la fin du Top 14. Ugo Mola a d’ailleurs laissé entendre qu’une autre catastrophe pourrait se produire si ses joueurs ne se reprennent pas rapidement.

Le Stade toulousain a dit adieu à la Champions Cup ce dimanche. Les hommes d’Ugo Mola se sont fait éliminer par l’UBB (35-18). Antoine Dupont a assisté impuissant à la défaite des siens. Gravement blessé au genou avec le XV de France lors du Tournoi des VI Nations, le demi de mêlée de 28 ans ne reviendra pas avant le mois d’octobre. Le Stade toulousain devra donc faire encore sans lui pour la fin du Top 14. Et Ugo Mola a fait savoir qu’une autre catastrophe pourrait se produire si ses joueurs ne relèvent pas la tête rapidement.

«Il va falloir qu'on se remette un peu la tête à l'endroit»

« Il nous reste quatre journées de Championnat déjà. C'est vrai qu'on est premiers (de Top 14), mais comme vous le savez, la route est toujours semée d'embûches. On a un déplacement à Marseille samedi (contre Toulon). Il va falloir qu'on se remette un peu la tête à l'endroit pour aller remettre notre titre en jeu, parce qu'on a perdu un des deux titres. On va s'évertuer à essayer de défendre le second, avec évidemment le besoin de digérer tout ça. (...) Nous serons en vacances la semaine de la finale de Coupe d'Europe. Ça va faire du bien à tout le monde, même si on aurait bien aimé aller à Cardiff (lieu de la finale) » a lancé le coach du Stade toulousain dans des propos rapportés par L’Equipe.

«On va se regarder dans le miroir»

Après l’élimination de son équipe, Ugo Mola a d’ailleurs fait savoir que ses joueurs allaient passer par une introspection avant le prochain match. « Chercher des excuses avec les absents au regard des joueurs qui étaient sur le terrain serait malvenu. Collectivement, en tout cas, on n'a pas su endiguer ces fulgurances, et surtout marquer dans des temps qui auraient pu peut-être donner une autre issue au match. [...] On va se regarder dans le miroir » a-t-il confié. Le message est passé.