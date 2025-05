Antoine Dupont, rendez-vous manqué avec l’histoire ?

Axel Cornic

Gravement blessé au genou alors qu’il disputait le 6 Nations 2025 avec le XV de France, Antoine Dupont a été contraint de tirer un trait sur la fin de la saison. Il n’a pas participé aux derniers matchs avec son club du Stade Toulousaine t ne devrait donc revenir au mieux qu’à l’automne prochain.

Tremblement de terre dans le milieu du rugby. Véritable ogre sur la scène française comme internationale, le Stade Toulousain a été éliminé de la Champions Cup. L’UBB de Louis Bielle-Biarrey et de Matthieu Jalibert a réalisé l’exploit de sortir les rouge et noir au stade des demi-finales, s’offrant une première finale européenne dans son histoire.

Un triplé sans Dupont ?

Mais les grands clubs savent rapidement se relever après un échec ! Ainsi, le Stade Toulousain peut désormais mettre toutes ses forces dans la quête du Bouclier de Brennus, déjà remporté lors des deux précédentes saisons face au Stade Rochelais, puis face à l’UBB. Et tout cela sans son meilleur joueur et capitaine, Antoine Dupont ! Ce serait un triplé historique, puisque jamais depuis le passage à 14 équipes en 2005 une équipe a réussi à remporter le titre trois saisons de suite. Entre 1994 et 1997 le Stade Toulousain avait remporté quatre fois le Championnat de France, mais c’était dans un tout autre format.

« On doit digérer ça et commencer à switcher sur le Top 14 »

En tout cas, du côté de Toulouse on a déjà sonné la charge après la désillusion en de-finale de la Champions Cup ! « On déteste tellement perdre, comme ça, c'est très dur, c'est pour ça qu'on profite quand on gagne » avait déclaré l’arrière Juan Cruz Mallia. « Laisser la place à une autre équipe, ça fait mal au cœur. On doit digérer ça et commencer à switcher sur le Top 14 ». Leaders du Top 14 avec une avance de 10 points sur le deuxième, les joueurs du Stade Toulousain peuvent affronter les quatre dernières journées de la phase régulière avec un gros capital confiance, avant de passer aux phases finales.