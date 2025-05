Antoine Dupont quitte Toulouse, la folie à plusieurs millions d’euros !

Pierrick Levallet

Loin des terrains en raison d’une grave blessure au genou lors du Tournoi des VI Nations avec le XV de France, Antoine Dupont poursuit sa convalescence. Le demi de mêlée du Stade Toulousain s’est d’ailleurs offert une toute nouvelle villa près de Bordeaux, dont la valeur dépasse certainement le million d’euros.

Antoine Dupont ne reviendra pas sur les terrains avant le mois d’octobre. Gravement touché au genou lors du Tournoi des VI Nations avec le XV de France, le demi de mêlée du Stade Toulousain s’est fait opérer en mars dernier. Le joueur de 28 ans poursuit donc sa convalescence. Et en attendant de pouvoir reprendre la compétition, Antoine Dupont s’est permis une petite folie dans l’immobilier.

Antoine Dupont s'offre une nouvelle villa !

D’après les informations d’Ici Gironde, Antoine Dupont aurait fait construire une villa luxueuse dans le quartier du Pyla, à La Teste-de-Buch, à presque une heure de Bordeaux. Cette propriété serait située proche de la plage, et ferait 310 mètres carrés. Elle aurait été construite sur un terrain de 1200 mètres carrés et aurait même une piscine. On imagine que la valeur de la villa dépasse le million d’euros. Avant, Antoine Dupont habitait dans un appartement près du centre-ville de Toulouse, et personne ne sait vraiment s’il a conservé ce logement en parallèle de cette villa proche de Bordeaux.

«J'ai pu enlever les béquilles»

En attendant, Antoine Dupont se remet de sa blessure au genou. « Tout s'est bien déroulé, même si c'est la partie sûrement la plus fastidieuse, la plus douloureuse aussi. J'avais mes potes, j'avais ma famille qui sont venus me voir. J'ai eu beaucoup de soutien et pour le moment, toutes les étapes se déroulent bien (...) Je n'ai pas eu de complications post-opératoires. Là, j'ai pu enlever les béquilles, reconduire, donc ça progresse bien pour moi » a-t-il notamment expliqué au sujet de son opération et de sa rééducation.