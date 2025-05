«Il faut le virer», la polémique qui va ravir Antoine Dupont !

Axel Cornic

Antoine Dupont et le XV de France semblaient pouvoir rentrer dans l’histoire en remportant leur première Coupe du monde en 2023, qui plus est à la maison. Les rêves tricolores ont finalement été brisés par l’Afrique du Sud de Jacques Nienaber, qui prend toutefois le retour de bâton plus d’un an et demi après.

La route jusqu’au titre semblait être tracées. Irrésistible et mené par un Antoine Dupont à son meilleur niveau, le XV de France semblait pouvoir décrocher son premier titre mondial en 2023, le deuxième pour une nation de l’hémisphère nord après l’Angleterre en 2003. Mais la belle histoire s’est brusquement arrêtée en quart de finale, lors d’un match qui reste encore dans toutes les mémoires.

Le cauchemar de Dupont et du XV de France

On s’en souviens tous, avec notamment toute la polémique autour d’un Antoine Dupont blessé à la pommette quelques jours auparavant contre la Namibie. Le capitaine du XV de France avait été contraint de porter un casque, mais a bel et bien participé à ce quart de finale contre l’Afrique du Sud… sans toutefois pouvoir aller chercher la victoire. Les Bleus ont finalement échoué à un tout petit point (28-29) et les débats n’ont pas manqué après cette rencontre, avec notamment des questionnements autour de l’arbitrage de Ben O’Keeffe.

« Foutu Sud-Africains ! »

A l’époque, Jacques Nienaber était à la tête des Springboks, qu’il a finalement mené vers un nouveau titre mondial. Son approche du match et sa tactique avaient été unanimement saluées, mais un an et demi après la chance ne semble plus lui sourire. Devenu entraîneur principal du Leinster sous les ordres de Leo Cullen, il est en effet en première ligne face aux critiques depuis l’élimination en demi-finale de Champions Cup contre Northampton (34-37). « Cette équipe version Nienaber ne fonctionne pas. Il faut le virer ! » a écrit un supporter irlandais sur X, tandis que nos confrères de Planet Rugby sont plus cash en déclarant : « Nienaber est clairement le problème. Foutu Sud-Africains ! ».