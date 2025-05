Iris Mittenaere championne du monde avant Antoine Dupont, il va halluciner !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis plusieurs années, Antoine Dupont court après son premier titre de champion du monde avec le XV de France. Mais à l'image du dernier Mondial, il a connu une énorme déception. A tel point que sa compagne Iris Mittenaere pourrait devenir championne du monde avant le capitaine des Bleus. Mais dans un domaine très différent.

Bien qu'il ait tout gagné en club avec le Stade Toulousain et qu'il peut également se targuer d'avoir remporté le Tournoi des VI Nations avec le XV de France, Antoine Dupont court toujours après son rêve de devenir champion du monde. Un rêve qui a volé en éclat lors du précédent Mondial avec la terrible désillusion après la défaite en quart de finale contre l'Afrique du Sud.

Iris Mittenaere future championne du monde... de Code Name ?

Bien évidemment, Antoine Dupont peut toujours croire à son rêve en tentera de décocher le titre en 2027. Mais avant cela, sa compagne pourrait devenir championne du monde dans un domaine très particulier. Iris Mittenaere semble visiblement excellente au jeu de société Code Name. Au point que l'une de ses amies s'enflamme sur les réseaux sociaux après une soirée durant laquelle elles ont brillé. « Est-ce qu’on aurait pas gagné toutes les manches avec Iris Mittenaere ?! », s’enthousiasme-t-elle dans une story Instagram relayée par l’ancienne Miss France, avant de proposer l’organisation « des championnats du monde de Code Name, nous recherchons des duos dignes de ce nom ».

Antoine Dupont donne des nouvelles

Pendant ce temps-là, Antoine Dupont a donné de ses nouvelles ces derniers jours après sa rupture des ligaments croisés : « Tout s'est bien déroulé, même si c'est la partie sûrement la plus fastidieuse, la plus douloureuse aussi. J'avais mes potes, j'avais ma famille qui sont venus me voir. J'ai eu beaucoup de soutien et pour le moment, toutes les étapes se déroulent bien (...) Je n'ai pas eu de complications post-opératoires. Là, j'ai pu enlever les béquilles, reconduire, donc ça progresse bien pour moi. J’ai fait quatre premières semaines en clinique, en rééducation. Je suis revenu au club depuis deux semaines. Ça m'a fait du bien et de pouvoir les accompagner, les suivre à ma manière. C'est toujours dur de ne pas être sur le terrain ».