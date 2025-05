Antoine Dupont, le gros coup de gueule !

Pierrick Levallet

Sans Antoine Dupont, la vie est dure pour le Stade toulousain. Les hommes d’Ugo Mola ont été éliminés par l’UBB en demi-finale de la Champions Cup ce dimanche (35-18). Le manager de Toulouse ne souhaite toutefois pas considérer l’absence de son demi de mêlée de 28 ans comme une excuse, et l’a bien fait savoir.

Le Stade toulousain dit adieu à la Champions Cup. Ce dimanche, les hommes d’Ugo Mola ont été éliminés par l’UBB en demi-finale (35-18). Sans Antoine Dupont, gravement blessé au genou avec le XV de France pendant le Tournoi des VI Nations, Toulouse n’a rien pu faire pour contrer Bordeaux. Ugo Mola ne souhaite toutefois pas justifier cette élimination par l’absence de son demi de mêlée de 28 ans et des autres joueurs blessés.

«On a peut-être manqué un peu de lucidité et d'application»

« J'ai trouvé la réaction des joueurs remarquable. Ils n'ont pas abdiqué. Après, je trouve qu'il y a des moments clés du match sur lesquels on a peut-être manqué un peu de lucidité et d'application, avec une touche perdue en fin de première période qui est hyper-importante. Il y a eu plein de faits de jeu. C'est aussi lié à l'énergie, peut-être qu'on a laissé pas mal de jus dans la semaine » a d’abord expliqué le coach du Stade toulousain dans des propos rapportés par L’Equipe.

«On va se regarder dans le miroir»

« Mais chercher des excuses avec les absents au regard des joueurs qui étaient sur le terrain serait malvenu. Collectivement, en tout cas, on n'a pas su endiguer ces fulgurances, et surtout marquer dans des temps qui auraient pu peut-être donner une autre issue au match. [...] On va se regarder dans le miroir » a ensuite ajouté Ugo Mola. Le message est passé. Désormais, le Stade toulousain a le regard fixé sur le Top 14, avec un nouveau sacre dans le viseur.