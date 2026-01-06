Zinedine Zidane dérape, la fin de l’histoire qu'il n'avait pas imaginé

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

La carrière de Zinedine Zidane s’est brusquement arrêtée en prolongation de la finale du Mondial 2006 entre l’Italie et la France suite au coup de tête de l’ex-meneur de jeu sur Marco Materazzi, précipitant ainsi la fin de son histoire en Bleu. Il y a quelques années, Zizou était revenu sur ce geste dont il n’est « pas fier ».

Le 9 juillet 2006, Zinedine Zidane disputait le dernier match de sa carrière à l’occasion de la finale de la Coupe du monde opposant l'Italie à la France. Si personne n’a oublié la panenka de l’ancien meneur de jeu permettant aux Bleus de prendre l’avantage en première période, son pétage de plomb en prolongation est également resté dans l’histoire, avec ce coup de boule dans le plexus de Marco Materazzi.

« Ça fait partie des choses qui ne sont pas agréables » En 2017, Zinedine Zidane revenait sur son expulsion dans l’émission Téléfoot. « Je ne suis pas fier de ce geste. Je m’en suis excusé auprès de tous ces jeunes, tous ces entraîneurs, tous ces bénévoles, qui font que le foot c’est autre chose. Mais cela fait partie de ma carrière, de ma vie. Ça fait partie des choses qui ne sont pas agréables mais qu’il faut accepter, digérer », expliquait l’ancien numéro 10 des Bleus.