L’infidélité qui ne va pas plaire à Antoine Dupont !

Axel Cornic

Avec la blessure d’Antoine Dupont, le Stade Toulousain doit faire preuve d’ingéniosité pour trouver un demi de mêlée. Et si Paul Graou et Naoto Saito se partagent le poste, un tout jeune espoirs commence à pointer le bout de son nez avec Simon Daroque, qui a d’ailleurs déjà fait forte impression.

La vie n’est pas simple sans Antoine Dupont. Gravement blessé au genou, la star française a dû faire une croix sur la fin de saison et ne sera de retour au mieux qu’à l’automne prochain. En attendant, le Stade Toulousain doit faire sans son capitaine et son meilleur joueur...

« J’ai toujours supporté le Stade »

Avec cette absence, on a notamment pu découvrir un nouveau jeune talent de la formation toulousaine, avec Simon Daroque. « J’ai toujours supporté le Stade. Quand on est de la région toulousaine, on est obligé. Enfin, on est obligé… Disons que c’est inévitable » a confié le joueur né en 2005, lors d’un entretien accordé à Actu.fr. « Quand on est petit, c’est toujours un rêve. Jusqu’à mes années Cadet, je suis resté à Villefranche. Et en Cadet deuxième année, je suis venu au Stade tout simplement parce qu’ils ont décroché le téléphone. Évidemment, dès qu’ils m’ont appelé, je suis venu directement ».

« Jonny Wilkinson, c’était la classe »

Ce n’est pourtant pas Antoine Dupont qui a inspiré le jeune demi de mêlée, qui cite plutôt deux légendes étrangères. « Je n’ai pas eu de modèle particulier mais quand on est petit, il y a toujours des joueurs qu’on admire. Moi j’aimais bien Jonny Wilkinson, c’était la classe » a confié Daroque. « Est-ce qu’il était plus fort que Daniel Carter ? C’est un débat compliqué parce que Carter, c’était quelque chose aussi… Je partirais sur Dan Carter parce que Wilkinson, malheureusement, il a arrêté un peu plus tôt, j’ai suivi Carter un peu plus longtemps. Mais si j’avais pu jouer avec l’un des deux, ça reste Wilkinson ».