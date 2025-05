Antoine Dupont : Iris Mittenaere, son moment «exceptionnel» avec son ex !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Désormais en couple avec Antoine Dupont, Iris Mittenaere était auparavant avec une autre personnalité à savoir Anthony Colette. Ce dernière s'est d'ailleurs remémoré une très beau souvenir qu'ils ont passé ensemble lorsqu'ils étaient encore en couple.

Bien que ce ne soit pas officiel, Antoine Dupont et Iris Mittenaere ont été aperçus ensemble à plusieurs reprises et semblent donc s'être mis en couple après la victoire du XV de France lors du Tournoi des VI Nations. Mais avant de rencontrer le demi-de-mêlée du Stade Toulousain, l'ancienne Miss France était avec Anthony Colette, danseur et chorégraphe avec lequel elle était associée dans l'émission Danse avec les Stars. Ils s'étaient d'ailleurs mis en couple peu de temps après l'émission. Et ce dernier s'est d'ailleurs rappelé d'un souvenir avec Iris Mittenaere.

Anthony Colette raconte un beau souvenir avec Iris Mittenaere

« La fricadelle, c'est exceptionnel. J'adore la fricadelle, plat emblématique du nord avec des frites. J'ai découvert la fricadelle en 2018 quand je suis allé dans le nord avec Iris Mittenaere pour Danse avec les stars. Elle m'avait fait goûter dans un restaurant, c'était exceptionnel », raconte-t-il lors d'un live sur la plateforme Twitch.

«Elle m'avait fait goûter dans un restaurant, c'était exceptionnel»

Ce n'est pas la première fois qu'Anthony Colette revient sur sa relation avec Iris Mittenaere. « Je voyais que tout le monde nous regardait, on était invités partout… j'ai eu un moment où je me suis un peu déconnecté de la réalité. C'est une période où j'ai un peu déconné, je pense. Parce que j'y croyais vraiment », confiait-il ainsi dans le podcast Le(s) Déclic(s) de Télé-Loisirs il y a quelques semaines. En février, Anthony Colette racontait également la relation qu'il entretenait désormais avec son ex-compagne. « Aujourd'hui, on ne se voit plus, mais on s'écrit de temps en temps pour diverses raisons », confiait-il au sujet d'Iris Mittenaere avec laquelle il aura formé un couple durant quelques mois.