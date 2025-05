Romain Ntamack, le départ très loin de Toulouse est annoncé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Pur produit issu du centre de formation du Stade Toulousain, Romain Ntamack n'y fera pas toute sa carrière pour autant. Le demi d'ouverture du XV de France s'est récemment confié à ce sujet dans les colonnes de L'EQUIPE, indiquant clairement qu'il envisageait d'aller relever un nouveau défi très loin de la Ville Rose, dans un pays étranger.

Sous contrat jusqu'en 2028 avec le Stade Toulousain, Romain Ntamack a déjà les idées claires pour son avenir. Le demi d'ouverture de 26 ans, qui a jusqu'ici passé l'intégralité de sa carrière à Toulouse, a des projets à l'étranger pour les années à venir. En mars dernier, dans une longue interview accordée à L'EQUIPE, Ntamack répondait aux question des lecteurs et se confiait sans détour sur son futur en club.

« Aucune raison d'aller voir ailleurs aujourd'hui »

« Au Stade Toulousain, on a un groupe qui a l'habitude d'arriver en phase finale au maximum de son potentiel. Chaque saison, on a la peur et la crainte de voir quelqu'un d'autre soulever les trophées. On sait l'adrénaline que ça procure. En 2022, le fait de voir d'autres équipes gagner à la fin, ça nous a donné des boutons. L'objectif, c'est de gagner tout le temps. On trouve des leviers de motivation où on peut. Ça peut être aussi de devenir la génération du Stade Toulousain qui a le plus gagné. Le jour où on n'aura plus cette flamme, je pense que certains mecs partiront. Là, il n'y a aucune raison d'aller voir ailleurs, ou alors pour de mauvaises raisons », indiquait d'abord Romain Ntamack avant d'évoquer son cas personnel, faisant mention d'un projet aux USA, au Japon ou en Australie pour la fin de sa carrière.

Ntamack vise un projet à l'autre bout du monde

Ntamack assure qu'il se voit bien partir pour l'un de ces pays lointains à la fin de son aventure au Stade Toulousain : « En France, non. Mais à l'étranger, ça me plairait bien. Le rugby aux États-Unis va sûrement se développer encore plus avec l'organisation de la Coupe du monde 2031. J'aime bien aussi l'Australie et le Japon. Mais je suis loin d'avoir commencé les démarches (rires) ». Reste à savoir ce qu'il choisira une fois le moment arrivé.