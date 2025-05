Antoine Dupont : «Tristounet», l'ex d'Iris Mittenare balance sur leur aventure !

Amadou Diawara

Lors de la saison 9 de Danse avec les Stars, Anthony Colette faisait équipe avec Iris Mittenaere. D'ailleurs, l'actuelle compagne d'Antoine Dupont a eu une relation amoureuse avec le danseur professionnel pendant la compétition. Alors qu'il ne fait plus partie du casting de DALS, Anthony Colette a avoué qu'il était plus heureux aujourd'hui.

Anthony Colette a participé à plusieurs saisons de Danse avec les Stars. D'ailleurs, le danseur professionnel faisait équipe avec Iris Mittenaere lors de la 9ème édition du programme. Très proches et très complices lorsqu'ils concouraient ensemble, Anthony Colette et la miss Univers 2016 ont vécu une idylle. Mais aujourd'hui, ils ont tous les deux refait leur vie. D'une part, Iris Mittenaere est tombée sous le charme d'Antoine Dupont, star du XV de France, tandis qu'Anthony Colette vit l'amour parfait avec Giulia Caillaud, ancienne maquilleuse de DALS.

Anthony Colette est l'ex d'Iris Mittenaere

Absent de la dernière saison de Danse avec les Stars, Anthony Colette s'est lancé sur Twitch. Dans son Colette Morning Show, le jeune homme de 30 ans s'est livré sur le programme de TF1. Et il a avoué qu'il était plus heureux aujourd'hui, maintenant qu'il ne faisait plus partie du casting de DALS. En effet, Anthony Colette a affirmé qu'il était « plus tristounet » lorsqu'il participait à la compétition.

«J'étais plus tristounet sur DALS»

« Si je suis tristounet là ? Non, au contraire, je suis beaucoup plus heureux en ce moment, je fais que des trucs nouveaux et que je kiffe. Je pense que c'est parce que c'est tranquille, c'est le matin. Si j'étais plus heureux dans Danse avec les Stars ? Après sur DALS, tu ne vois que les bons moments. J'étais pas triste, mais j'étais plus tristounet sur DALS, avec la fatigue et les entraînements. Ce que tu vois à la télé, c'est que les moments bien, mais c'est des journées entières qui se passent, donc il y a des moments où je suis plus souvent comme ça », a déclaré l'ex d'Iris Mittenaere.