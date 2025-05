Antoine Dupont - Romain Ntamack : Le danger imprévu ?

Axel Cornic

Depuis 2019, Fabien Galthié a décidé d’installer une charnière claire avec Antoine Dupont et Romain Ntamack au XV de France. Mais certains se demandent s’il n’est pas temps de changer, surtout avec les énormes prestations fournies par Matthieu Jalibert et Maxime Lucu, le duo de l’Union Bordeaux-Bègles.

Depuis des années, on réclamait de la continuité dans les équipes de France. Et c’est finalement ce qui est arrivé, depuis la prise de pouvoir de Fabien Galthié. C’est notamment le cas aux postes de 9 et 10, où Romain Ntamack et Antoine Dupont sont devenus incontournables.

« Jalibert devrait être en concurrence directe avec Ntamack »

Mais le capitaine du XV de France est absent pour quelques mois et en ce qui concerne Ntamack il ne semble pas traverser la meilleure période de sa carrière... à l’inverse d’un Jalibert flamboyant. Et pour certains il devrait être relancé par Galthié ! « Il devrait être en concurrence directe avec Romain Ntamack. Mais le problème de Matthieu Jalibert, c’est qu’il n’est pas en équipe de France comme il est à Bordeaux. Tu sens qu’il n’a pas la même confiance, tu sens qu’il y a une espèce d’épée de Damocles au-dessus de lui en équipe de France » a expliqué Denis Charvet, dans l’émission Super Moscato Show sur RMC Sport.

« Fabien Galthié a perdu le fil avec lui, mais c’est un joueur qui hors-normes ! »

« Il n’arrive pas à se libérer comme il le fait à Bordeaux » a poursuivi l’ancien international du XV de France, qui pense que Maxime Lucu devrait également avoir sa chance en l’absence d’Antoine Dupont, gravement blessé au genou et qui ne sera de retour qu'à l'automne prochain. « Lucu sera titulaire parce que Dupont ne sera pas revenu, mais évidemment qu’il devrait l’associer avec Jalibert. Fabien Galthié a perdu le fil avec lui, mais c’est un joueur qui hors-normes ! S’il continue à être à ce niveau-là, comment tu peux t’en passer ? ».