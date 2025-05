Romain Ntamack, le changement radical !

Axel Cornic

Le Stade Toulousain de Romain Ntamack a été éliminé en demi-finale de la Champions Cup, par l’Union Bordeaux-Bègles (35-18). Mais il faut vite tourner la page, puisque la course au Bouclier de Brennus va reprendre ce week-end avec un énorme choc qui attend d’ailleurs les tenants du titre, avec le RCT au stade Vélodrome.

Il a fallu quelques jours pour digérer. Alors qu’ils semblaient intouchables les Toulousains sont tombés de haut en sortant au stade des demi-finale, face au rival de l’UBB. Mais si le doublé n’est plus possible, le Stade Toulousain peut toujours marquer l’histoire avec un troisième Bouclier de Brennus consécutif, du jamais vu depuis le passage à 14 équipes en 2005.

« On doit montrer un visage différent »

Et il n’y aura pas de reprise douce en Top 14, puisque Romain Ntamack et ses coéquipiers vont se déplacer au stade Vélodrome de Marseille, pour y affronter le RCT ! Une rencontre très importante, avec la place de leader qui doit être conservée à tout prix pour pouvoir éviter les barrages et entrer en jeu seulement lors des demi-finales. « On doit montrer un visage différent » a prévenu l’entraineur-adjoint Laurent Thuéry, en conférence de presse. « On a bien analysé notre défaite, on sait qu’on veut montrer un visage différent samedi au Vélodrome, j’espère que ce sera le cas ».

« Je pense que c’est une bonne chose de très vite rebasculer dans un très grand match »

« Il faut saluer la performance de l’UBB, nous quand on se regarde un peu dans le miroir, on est passé à côté » a poursuivi l’un des bras droits d’Ugo Mola, au Stade Toulousain. « Bordeaux nous a aidé à passer à côté vu leurs qualités, mais que ce soit coaches, staff et joueurs, on n’a pas fait ce qu’il fallait. Il faut retrouver de l’appétit, de l’engagement, (…) Je pense que c’est une bonne chose de très vite rebasculer dans un très grand match ».